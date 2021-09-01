Новые виды справок для военных стали доступны онлайн на портале госуслуг в Подмосковье

Еще четыре вида справок военных комиссариатов перевели в электронный вид на региональном портале госуслуг Подмосковья. Теперь военные и их семьи смогут не выходя из дома получить справки о выслуге лет, доходах, компенсации расходов на ЖКХ и прекращении выплаты пенсии Минобороны России.

«Благодаря оцифровке срок выдачи справок сократился до одного дня. Ранее справки можно было оформить только в военкомате, это занимало три рабочих дня. Ежегодно за данными видами справок обращаются 13,5 тысячи наших жителей», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Справку можно получить на сайте «Портал государственных и муниципальных услуг». Для этого необходимо на странице «Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов» найти раздел «Подробная информация» и выбрать цель обращения. Затем заполнить электронное заявление, подтвердить согласие на обработку электронных данных, указать сведения о заявителе и приложить подтверждающие документы.

В течение одного рабочего дня справка придет в личный кабинет пользователя. Услугу также доступна в любом офисе МФЦ, там же можно распечатать справку, если получили ее в электронном виде.

Справки могут получить военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей.