Жителям Подмосковья напомнили, как защитить свои данные на «Госуслугах»

На сайте госуслуг Подмосковья зарегистрировались уже 7,3 миллиона человек. Жителям доступны сотни функций, но нельзя забывать о безопасности. Это отметил министр государственного управления региона Максим Рымар.

В областном Мингосуправления напомнили, как хранить свои учетные данные из ЕСИА — Единой системы идентификации и аутентификации.

Это система, с помощью которой жители Подмосковья смогут получить более 400 услуг на федеральном портале и еще 200 — на областном.

Через ЕСИА жители пользуются „Доброделом“ и другими популярными сервисами. Но если ваш аккаунт слабо защищен, учетной записью могут воспользоваться мошенники Максим Рымар.

По его словам, важно соблюдать правила онлайн-безопасности.

«Они помогут узнать о попытке взлома аккаунта и усложнят работу злоумышленникам», — отметил Рымар.

Создание учетной записи ЕСИА доступно на едином портале госуслуг gosuslugi.ru.

Рекомендации для жителей

Список рекомендаций от Мингосуправления Подмосковья:

• использовать разные пароли для разных сайтов;

• пароль для портала госуслуг должен быть сложным и уникальным;

• никому не передавайте логин и пароль от аккаунта на портале госуслуг, в том числе друзьям, родственникам или коллегам с работы;

• включите оповещения на электронную почту о входе в систему;

• задайте контрольный вопрос, ответ на который содержит никому не известную информацию, — это защитит аккаунт от попыток сменить пароль.

Кроме того, в личном кабинете портала, в разделе «Настройки и безопасность», лучше всего настроить вход с подтверждением через SMS.

Если кто-то захочет войти в чужой аккаунт, ему потребуется ввести не только пароль, но и одноразовый SMS-код. Так можно узнать о попытке входа и оперативно сменить пароль.