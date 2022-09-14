Новые виды активностей предложат осенью участникам «Активного долголетия» | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 18:02 Поделиться Telegram

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Viber Новые виды активностей предложат осенью участникам «Активного долголетия»

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Участникам проекта «Активное долголетие» в новом сезоне предложат новые виды активностей: стрельбу из лука, керлинг, катание на коньках и лыжах, обучение цифровой и финансовой грамотности. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Совсем скоро проект „Активное долголетие“ отметит три года. Увеличивается не только число участников, но и перечень активностей. В новом сезоне наших долголетов ждут и новые активности: стрельба из лука, керлинг, катание на коньках и лыжах, цифровая, правовая, финансовая грамотность», — сообщила Ирина Каклюгина.

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Количество участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье уже превышает 185 тысяч человек.

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«Проект не стоит на месте. За летний сезон наши долголеты активно осваивали сап-борды, полеты на парапланах, садоводство, рыбалку и многое другое. Уверена, что и новые активности им придутся по душе», — отметила Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что отопление начало приходить в социальные учреждения Подмосковья с 12 сентября.

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