Новые виды активностей предложат осенью участникам «Активного долголетия» | 360°

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Подмосковье
14 сентября 2022, 19:40
Суд признал законным внесение поправок в реестр лицензий УК в Пушкинском округе
Спецоперация
14 сентября 2022, 19:35
Шансы на скорое урегулирование ситуации на Украине назвали минимальными
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Мир
14 сентября 2022, 19:24
Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства
Подмосковье
14 сентября 2022, 19:24
Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре
Эксклюзив
14 сентября 2022, 19:17
Гонщица Нифонтова объяснила пропуск «Дакара» отказом подписать бумагу о солидарности с Украиной
Мир
14 сентября 2022, 19:12
Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании
Подмосковье
14 сентября 2022, 19:08
Станцию скорой помощи в Ногинске достроят в начале 2023 года
Эксклюзив
14 сентября 2022, 19:04
Лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников пропал на Украине
Подмосковье
14 сентября 2022, 19:03
Свыше 200 жителей Подмосковья стали внештатными инспекторами ГУСТ