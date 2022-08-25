Новые удобные автобусы вышли на маршрут из Королева в Москву

Для того, чтобы повысилось качество комфорта жителей и гостей Подмосковья, один из перевозчиков закупил 20 новых автобусов марки ЮТОНГ. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, речь идет о «Домтрансавто». Новые автобусы заменили старые на одном из самых протяженных маршрутов Подмосковья № 392 «Королев (ул. Силикатная) — Москва (а/с ВДНХ)» в Королеве.

Как отметил первый замминистра транспорта Московской области Евгений Аптекин, общественный транспорт в регионе постоянно проходит модернизацию. В целях поддержки бизнеса в Подмосковье сняли ограничения на средний возраст автопарка, тем не менее, перевозчики по собственной инициативе продолжают закупать новые автобусы.

«Так, компания „Домтрансавто“ с начала года закупила более 110 новых автобусов для маршрутов в Домодедове, Лобне, Долгопрудном и Королеве. Сегодня перевозчик выпустил на линию 20 новых автобусов большого класса, которые будут курсировать из Королева в Москву», — рассказал первый замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

Новые автобусы — туристического класса, вместимость каждого из них — 55 сидячих мест. В них очень удобно перемещаться на дальние расстояния. В каждом автобусе можно сдвигать кресла в проход, заряжать телефон через USB. На каждом посадочном месте есть система освещения, кондиционер и персональный динамик.

«Автобусы большие, красивые и удобные. Конечно, очень приятно, что общественному транспорту уделяется такое внимание. Я очень часто езжу на этом маршруте в Москву, вот сегодня первый раз еду на новом автобусе — комфортные сидения, ремни безопасности, индивидуальные кондиционеры, что в такую жаркую погоду очень спасает», — поделилась впечатлениями жительница Королева Маргарита Белозерова.

В этом году в Подмосковье построят более 60 километров новых тротуаров, вмонтируют в дорожное полотно свыше 7,5 тысячи катафотов и установят свыше 100 новых светофорных объектов. Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе и рассказал о других дорожных проектах Подмосковья.