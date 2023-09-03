Подмосковье 03 сентября 2023, 08:00 Новые территории благоустроили в семи округах Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

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«Независимая газета» назвала крупные благоустройства в семи городских округах Московской области. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Ступино радует своих жителей обновленным парком имени Островского, где посетители могут наслаждаться шумом фонтана и культурными мероприятиями на главной аллее. Домодедово внесло свой вклад в общий список обновленных территорий, представив парк „Взлет“ с усовершенствованным спортивным клубом „Авиатор“», — уточнили в ведомстве.

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В Подольске бульвар 65-летия Победы оборудовали игровыми и спортплощадками, в Раменском обновили усадьбу Борисоглебское, в Павловском Посаде — парк «Дубрава». В Кашире и Серпухове привели в порядок набережные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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