«Новые технологии, новые решения»: губернатор Подмосковья рассказал о стандарте жилья в регионе

Теперь жилье в Московской области будут строить по современным технологиям из новых материалов. В подъезде не будет лишних ступеней, в домах появятся места для детских колясок и велосипедов и помещения для раздельного сбора мусора. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Новые материалы, новые технологии, новые проектные решения. Мы приняли соответствующее регулирование, которое в доме уберет ступени. Оно предусмотрит место для коляски твоего ребенка или для велосипеда или самоката. Будет отдельная комната, где ты можешь разделять мусор. Не нужно будет сталкиваться с неопрятностью, которая раздражает людей», — объяснил глава региона.

Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что вступивший в силу в начале августа новый стандарт качества строительства повысит уровень жизни в регионе. Она уточнила, что каждый год в Подмосковье строят более четырех миллионов квадратных метров жилья, а в новостройки въезжают более 75 тысяч семей.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, соблюдение этого стандарта будут проверять три раза: на стадии комиссии городского совета, экспертизы проектной документации и на уровне получения разрешения на строительство.