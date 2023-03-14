Подмосковье 14 марта 2023, 15:13 Новые снегоуборочные машины закупили для работников городского хозяйства в Химках

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Специалисты «Объединенного городского хозяйства» в Химках получили новую технику — 50 электрических снегоуборщиков. Они обеспечат бесперебойную работу по уборке во время и после снегопадов.

Электрические снегоуборщики используют на пешеходных дорожках, где проезд крупной тракторной техники невозможен. Они обладают мощными съемными аккумуляторами, которые не разряжаются на морозе. Уборка с использованием такой техники в разы эффективнее, чем расчистка снега лопатой.

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«Новая техника удобна в эксплуатации, экологична. Минимальный уровень шума и вибрации. Ее удобно перевозить по локациям, что дает возможность быстро убрать город», — рассказал руководитель МБУ «Объединенное городское хозяйство» Денис Воловников.

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Кроме новых снегоуборщиков, на балансе муниципального учреждения есть более 60 единиц техники: 14 тракторов МТЗ с щетками и отвалами, 10 минипогрузчиков и другие. Город также убирают с помощью техники подрядных организаций и управляющих компаний.

На улицах трудятся более 175 сотрудников «Объединенного городского хозяйства». Весь округ поделен на девять равнозначных территорий, за каждой из которых закреплен мастер и бригада дворников.

Вскоре в Химках начнется масштабная весенняя уборка — месячник благоустройства. А пока зима не сдала свои позиции, специалисты приводят в порядок округ после снегопадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дорожные и коммунальные службы региона работают в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий. Из-за перепада температур повысился риск гололедицы. Чтобы обезопасить водителей и пешеходов, в работе задействовали всю необходимую технику.

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