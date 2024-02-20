Подмосковье 20 февраля 2024, 12:14 Новые склады в индустриальном парке в Пушкино создадут более 400 рабочих мест Главгосстройнадзор МО

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Строительство трех новых складов запланировали в индустриальном парке «PNK ПАРК ПУШКИНО 2». Реализация проекта позволит создать в округе более 400 рабочих мест, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

На строительство трех складов направят около 4,5 миллиарда рублей. Площадь одного из объектов составит более 30 тысяч квадратных метров, здесь уже идут работы подготовительного этапа.

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Еще два склада площадью 35 тысяч квадратных метров и 31 тысяча квадратных метров начнут возводить в ближайшее время. Проект сопровождает персональный менеджер ЦСС Благодаря этому застройщик получил разрешение на возведение объектов с первого раза, всего за пять дней.

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