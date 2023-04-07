Подмосковье 07 апреля 2023, 16:30 Новые склады маркетплейса в Электростали создадут около 20 тысяч рабочих мест Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Вайлдберриз» является резидентом индустриального парка Victoria Industrial в Электростали. Маркетплейс приступил к третьему этапу строительства складского комплекса. Реализация проекта позволит создать в индустриальному парке еще около 20 тысяч рабочих мест.

«В рамках третьего этапа ведется строительство третьего корпуса комплекса, где также предусмотрена административно-бытовая часть. Его площадь составит почти 105 тысяч квадратных метров», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Достроить объект планируют уже в этом году. На данный момент в Подмосковье работают 67 индустриальных парков. Жителям Московской области напоминают, что подобрать участки для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте.

В России необходимо поддержать производство критически важных товаров. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета. По словам главы региона, без государственной поддержки такие предприятия столкнутся со сложностями.

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