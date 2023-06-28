Подмосковье 28 июня 2023, 10:46 Новые склады индустриального парка в Солнечногорске принесут 3 тысячи рабочих мест PNK group

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В индустриальном парке Чашниково в Солнечногорске построят распределительный центр. Застройщиком выступит PNK group, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Здание площадью 115 тысяч квадратных метров будет арендовать российский гипермаркет «ВсеИнструменты.ру». На территории комплекса будут расположены контрольно-пропускные пункты, а также зона для погрузки и разгрузки разнотоннажного транспорта. Внутри складов предусмотрены зоны со стеллажами, офисное помещение для курьеров, пункт выдачи заказов и шоурум для товаров.

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Реализация проекта позволит создать в округе около трех тысяч рабочих мест. Строительство завершится к 2024 году. Отмечается, что проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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