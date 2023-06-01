Подмосковье 01 июня 2023, 14:00 Новые штрафы за нарушения правил поведения на воде ввели в Подмосковье Unsplash

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Мособлдума внесла изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях. За пренебрежение правилами пребывания на воде и купание в неположенных местах теперь начнут штрафовать.

Новые правила поведения на воде приняты в конце 2022 года. Стало официально нельзя заплывать за буйки, купаться в состоянии опьянения, плавать на неприспособленных для этого средствах, и так далее. Теперь за нарушение этих положений грозят штрафы.

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Для обычных жителей размер административного наказания составит тысячу рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

Если же будет установлено, что по вине взрослых не была обеспечена безопасность на воде детей, штрафы окажутся выше — от 3 до 50 тысяч рублей.

Подробности можно узнать на сайте Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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