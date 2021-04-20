Новые разработки МЧС и МВД покажут в Одинцове с 12 по 16 мая

Новые разработки в области обеспечения безопасности представят в Одинцове с 12 по 16 мая. Для этого пройдет XIII Международный салон «Комплексная безопасность». Жители смогут посетить его в парке «Патриот».

Международный салон проведут МЧС и МВД России. В одном месте покажут новейшие разработки спасателей, помогающие обеспечивать безопасность.

Впервые основной площадкой этого салона станет конгрессно-выставочный центр «Патриот». Участниками программы будут производители оборудования и разработчики технологий по безопасности, блогеры, представители научных организаций.

Также 16 мая проведут международное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно пройдет на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.

Посетители салона увидят финал соревнований «Человеческий фактор» и состязания за звание «Лучшая команда МЧС России по проведению авариной-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобилях».

Отдельную программу подготовят и для детей. Например, они смогут присоединиться к мастер-классам. Вместе с тем гости понаблюдают за «Пожарным олимпом» — полосой препятствий в стиле кросс-фит.

Частью программы станет и всероссийский робототехнический фестиваль. Узнать подробности можно на сайте. Здесь удастся и оставить заявку на участие.