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    04 августа 2022, 15:36

    Новые рабочие места появятся на складе хранения мебели в Одинцове

    Ирэна Вороник, Оксана Кононенко

    В Одинцове продолжается строительство склада готовой продукции местной мебельной фабрики. Предприятие специализируется на производстве плетеной мебели из искусственного ротанга. Появятся новые рабочие места.

    Новые рабочие места появятся на складе хранения мебели в Одинцове

    Инвестиции застройщика составят примерно 34 миллиона рублей. Проект сопровождается Центром Содействия Строительству в Подмосковье.

    Например, застройщику помогли сократить сроки получения дополнительных соглашений по техническим условиям, а также оказали содействие в определении класса опасности проектируемого объекта.

    Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.