Новые рабочие места появятся на складе хранения мебели в Одинцове

В Одинцове продолжается строительство склада готовой продукции местной мебельной фабрики. Предприятие специализируется на производстве плетеной мебели из искусственного ротанга. Появятся новые рабочие места.

Инвестиции застройщика составят примерно 34 миллиона рублей. Проект сопровождается Центром Содействия Строительству в Подмосковье.

Например, застройщику помогли сократить сроки получения дополнительных соглашений по техническим условиям, а также оказали содействие в определении класса опасности проектируемого объекта.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.