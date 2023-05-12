Подмосковье 12 мая 2023, 12:08 Новые рабочие места появятся на складе для хранения металла в Дмитрове Застройщик ООО "СЕВЕР"

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В Дмитрове приступили к строительству склада для хранения металлопрокатной продукции. Застройщиком выступит ООО «СЕВЕР». Всего в проект инвестируют 26 миллионов рублей.

Новый склад будет вмещать до 2,5 тысячи тонн металла. В здании также расположатся административно-бытовые помещения для сотрудников. На территории склада запроектирована погрузочно-разгрузочная зона. Реализация проекта позволит создать восемь рабочих мест.

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