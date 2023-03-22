Подмосковье 22 марта 2023, 12:52 Новые рабочие места появятся на производственном складе в Протвине

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В промышленной зоне на Заводском проезде в Протвине построят производственный склад биологически-активных пищевых добавок (БАД). Объект предоставит порядка 100 дополнительных рабочих мест.

Проект внешнего вида одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.

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«Общая площадь двухэтажного производственно-складского здания составляет порядка четырех тысяч квадратных метров. Строительство объекта планируется начать в 2023 году», — сообщил министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

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На первом этаже расположится производство жидких БАДов, лаборатория, мастерская и склады сырья, готовой продукции. На втором уровне будут изготавливать сухие добавки. В здании предусмотрели бытовки и административные кабинеты. Между этажами запустят лифты.

Главный фасад объекта прямоугольной формы обратят к въезду с Заводского проезда. Здание будет иметь выступающую по высоте техническую надстройку. Входные группы выделят объемными козырьками.

«Контрастные цветовые элементы подчеркивают структуру здания, выделяют производственное ядро. Ритм разноформатных оконных проемов придает лаконичному объему выразительность», — пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На территории предусмотрят парковку легкового транспорта. Вокруг здания проведут озеленение, установят освещение и скамейки.

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