Подмосковье 28 июня 2023, 17:40 Новые предприятия в Солнечногорске создадут 9 тысяч рабочих мест к концу 2025 года Пресс-служба городского округа Солнечногорск

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До конца 2025 года в Солнечногорске реализуют 26 инвестиционных проектов. Благодаря новым предприятиям в округе появится более девяти тысяч рабочих мест, сообщили в министерстве территориальной политики Московской области.

В проекты вложат около 50 миллиардов рублей, заявил глава муниципалитета Константин Михальков.

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Например, в Солнечногорске построят распределительный центр Wildberries, который обойдется компании в более чем 11 миллиардов рублей. На складе создадут 7,5 тысячи рабочих мест.

Еще тысячу вакансий откроют после возведения фармзавода «Авексима» стоимостью три миллиарда рублей. Логистический комплекс «ПСО77» за миллиард рублей принесет округу 200 рабочих мест.

В прошлом году в Солнечногорске заработали предприятия с общим объемом инвестиций в 18 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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