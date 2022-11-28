Подмосковье 28 ноября 2022, 11:32 Новые подмосковные поликлиники на 99% оснастили российским оборудованием Губернатор Воробьев заявил, что больницы Подмосковья оснастили российским оборудованием Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Ежегодно в Московской области сдают до 25 объектов здравоохранения. Их оснащают техникой не только для рентген- и ультразвуковой диагностики, но и компьютерной томографии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что наибольшая часть оборудования сделана в России.

«В России производится 99% оборудования. Лифт, потолки, все необходимые насосы, инженерия — все сделано в России», — сказал он.

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Некоторые компоненты приходится закупать за рубежом, но их мало. Андрей Воробьев добавил, что проблемы с оборудованием есть лишь в части срока доставки — замедлилась процедура закупки. Это не помешало поставить в Московскую область передовое оборудование. Проблем с обслуживанием тоже нет, этим занимаются сервисные компании.

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Он рассказал, что ежегодно в регионе сдают в эксплуатацию по 20-25 объектов здравоохранения, и особенно большой спрос — на первичное звено. Все чаще в новые поликлиники ставят не только оборудование для УЗИ, рентген-диагностики и маммографы, но и для компьютерной томографии.

«Такой запрос и от жителей есть, и врачи все чаще и чаще ставят диагноз более точно, когда есть КТ в наших диагностических центрах», — сказал губернатор.

В 2023 году в Подмосковье сдадут 56 социальных объектов, в том числе больничный комплекс и интернат для слепоглухих в Сергиевом Посаде. В 2022 году открылись новые поликлиники в Коломне и Домодедове, пристройка в Реутове, отремонтировали учреждение в Раменском.