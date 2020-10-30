Новые остановки откроют на Зеленом шоссе подмосковного Ленинского округа в начале ноября

По просьбам жителей на Зеленом шоссе подмосковного Ленинского округа обустроят новые остановки. Откроют их в начале ноября. Уже сделали бордюры, щебеночные и песчаные основания для посадочных площадок.

Об этом попросили семьи из жилого комплекса «Южная Долина». Их услышали: вскоре новые остановки появятся на 1,6 километре дороги Каширское шоссе — северный въезд «Горки Ленинские».

Все работы выполнит производственный комплекс «Ступинский» компании «Мосавтодор». Задействовали десять специалистов и пять единиц техники.

В результате на площадках сделают асфальтобетонное покрытие и установят павильоны. А за оставшиеся месяцы 2020 года здесь появятся пешеходный переход и светофор.

Все это позволит сделать передвижение жителей комфортным и безопасным. Кроме того, после ремонта остановка станет частью маршрута автобуса №439.