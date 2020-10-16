Пешеходный переход через Волоколамское шоссе сделали в Истре по просьбе жителей

По просьбам жителей в подмосковной Истре появился пешеходный переход через Волоколамское шоссе. Это повысит безопасность движения на 51-м километре.

Переход здесь сделали после того, как с этой просьбой обратились семьи из жилого комплекса «Малая Истра». В результате прежнее тросовое ограждение местами демонтировали, чтобы создать все необходимые условия для работ.

Уже установили новые сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку. На этом участке шоссе появился светофор.

Для водителей сделали дополнительные полосы въезда и выезда с территории жилого комплекса. Здесь проживают более тысячи семей.

В перспективе на этом участке установят два автопавильона. Их обустроят на существующих остановках — это сделает ожидание транспорта комфортным.

Кода-то ближайшая остановка находилась более чем в километре от домов. Застройщик не выполнил обязательств по организации выезда и перехода из комплекса «Малая Истра».

Территорию здесь благоустроили благодаря дорожным службам Подмосковья и администрации городского округа.