Подмосковье 16 марта 2023, 15:56 Новые очистные сооружения построят в Сергиевом Посаде в 2023 году

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С начала года в Московской области стартовало строительство пяти очистных сооружений в четырех округах. Объект в Сергиевом Посаде сдадут до конца года, рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Два сооружения появятся в Мытищах, по одному в Коломне, Одинцовском округе и Сергиевом Посаде.

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Объект в Сергиевом Посаде будет очищать бытовые и поверхностные сточные воды. Для этого там построят установки биологической и физико-химической очистки. Сооружения будут обеззараживать очищенные стоки ультрафиолетом. Возвести очистные в Сергиевом Посаде планируют в декабре 2023 года.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у 40 тысяч жителей во Фрязине улучшилось качество воды благодаря модернизации нескольких водозаборных узлов.

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