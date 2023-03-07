Важное 07 марта 2023, 13:40 Андрей Воробьев: качество питьевой воды выросло у 40 тысяч жителей во Фрязине

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Качество воды во Фрязине выросло у 40 тысяч жителей благодаря модернизации нескольких водозаборных узлов. Долгое время городской округ был в отстающих по этому показателю. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на работа не закончена, — впереди новые этапы.

В четырех из шести водозаборных узлов на территории Фрязина качество воды было хорошим, а ВЗУ №4 и №5 нуждались в масштабном ремонте.

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«Встретились сегодня с жителями Фрязина на ВЗУ №4, которую модернизировали в декабре прошлого года. Хотели узнать, есть ли нарекания и предложения по части водоснабжения. Долгое время по качеству воды округ был в отстающих», — рассказал Андрей Воробьев.

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Он уточнил, что сначала модернизировали водозаборный узел №5, а в прошлом году — №4.

Сейчас у 40 тысяч жителей качество воды стало лучше. Но работа с водоснабжением не заканчивается. Андрей Воробьев

По словам губернатора, промышленные предприятия, включая особую экономическую зону «Исток», нуждаются в пятой части всей воды на территории Фрязина.

«Мы хотим, чтобы к нам приходили новые резиденты и экономические зоны развивались. Но для этого нужны дополнительные мощности», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Для этого к водозаборному узлу №4 в следующем году подведут чистую воду из месторождения «Воря» в Щелковском округе. Установят насосную группу и резервуар для приема.

Не секрет, что в подмосковной воде много фтора, марганца и железа. Поэтому с 2014 года мы полностью модернизируем систему: строим новые ВЗУ, станции водоочистки, прокладываем и меняем сети. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что за девять лет водоснабжение улучшили для 2,5 миллиона жителей. До конца 2023-го модернизируют еще 22 объекта в 16 городских округах. Качество воды вырастет для 137 тысяч человек.

«Еще одна проблема — изношенные сети. В этом году мы планируем принять участие в комплексной программе модернизации инженерных сетей», — отметил Андрей Воробьев.

Благодаря этому, по его словам, трубы заменят на 32 вызывающих беспокойство объектах. Это сделают в согласовании с Минстроем России.

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