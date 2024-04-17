Подмосковье 17 апреля 2024, 14:27 Новые мусоровозы закупили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Отходы на контейнерных площадках внутри дворов в Химках теперь будут вывозить высокоманевренные мусоровозы. Обновленную технику округу предоставил региональный оператор «Экопромсервис».

Автопарк коммунальщиков пополнили две машины на шасси КАМАЗ «Компас-9». Их преимуществом является возможность работы в плотной многоэтажной застройке. Новые машины способны забирать мусор из емкостей минимального объема от 120 до 360 литров. Вместительность кузова увеличена до восьми кубометров, а инновационный пресс способен уплотнять груз в шесть раз.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Национальный проект «Экология» в Подмосковье приносит плоды. По всему региону повышают эффективность процесса сбора, вывоза и сортировки мусора. Модернизация инфраструктуры по обращению с отходами проходит и в Химках. Администрация округа работает над контролем уровня загрязнения на улицах и в атмосфере.

«В нашем округе успешно реализуется проект „Мегабак“. Благодаря ему жители стали активно принимать участие в раздельном сборе отходов», — добавил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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