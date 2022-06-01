Новые места отдыха и качели появятся в сквере Ветеранов в Балашихе

Сквер Ветеранов преобразится в Балашихе. Благоустройство начнется в июне. Там появятся места отдыха с беседками и качелями, игровая площадка для детей, удобные дорожки.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что идея концепции — создать в оживленном городе прогулочную тихую зону.

В сквере будут созданы условия для отдыха как для старшего, так и для младшего поколений Михаил Хайкин.

Сейчас в сквере нет комфортных дорожек. Отсутствуют зоны отдыха, местами нет освещения.

Благоустройство решит эти и другие вопросы. На аллее вдоль Звездной улицы появятся памятный камень и мемориальная доска.

Вдоль той же улицы протянется велодорожка с ответвлениями к школе. Сквер озеленят, за безопасностью посетителей будут следить видеокамеры.

Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.