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    01 июня 2022, 12:55

    Новые места отдыха и качели появятся в сквере Ветеранов в Балашихе

    Анастасия Аброськина

    Сквер Ветеранов преобразится в Балашихе. Благоустройство начнется в июне. Там появятся места отдыха с беседками и качелями, игровая площадка для детей, удобные дорожки.

    Новые места отдыха и качели появятся в сквере Ветеранов в Балашихе | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что идея концепции — создать в оживленном городе прогулочную тихую зону.

    В сквере будут созданы условия для отдыха как для старшего, так и для младшего поколений

    Михаил Хайкин.

    Сейчас в сквере нет комфортных дорожек. Отсутствуют зоны отдыха, местами нет освещения.

    Новые места отдыха и качели появятся в сквере Ветеранов в Балашихе | Изображение 2

    Благоустройство решит эти и другие вопросы. На аллее вдоль Звездной улицы появятся памятный камень и мемориальная доска.

    Вдоль той же улицы протянется велодорожка с ответвлениями к школе. Сквер озеленят, за безопасностью посетителей будут следить видеокамеры.

    Новые места отдыха и качели появятся в сквере Ветеранов в Балашихе | Изображение 3

    Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.