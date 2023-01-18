Подмосковье 18 января 2023, 18:51 Новые места обитания рябчика обнаружили в Подмосковье Unsplash

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Экологи выявили новые места обитания рябчиков на севере и западе Подмосковья — птицы заселили в том числе особо охраняемые природные территории Волоколамска. Специалисты утверждают, что это свидетельствует о хорошей сохранности лесов на заповедных землях.

«По данным последних расчетов, поголовье рябчика держится на уровне 15 тысяч особей. Информация о новых местообитаниях вселяет надежду на прирост популяции в ближайшие годы», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В Минэкологии сообщили, что больше всего птиц в 2022 году заметили в особо охраняемых природных территориях Волоколамского округа, преимущественно вокруг села Теряево.

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Рябчик — самый мелкий представитель тетеревиных весом не более 500 граммов. Птица внесена в приложение к Красной книге Подмосковья как вид, нуждающийся в наблюдении. Угрозой для жизни и размножения этих животных являются потеря хвойных лесов и зимние оттепели. Из-за температурных колебаний на поверхности сугробов образуется наледь, которая не дает рябчикам зарыться в снег и спастись от холода.

Губернатор Андрей Воробьев призвал создавать больше лесопарков на территории региона, и эта работа уже началась.

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