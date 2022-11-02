Конкурс на благоустройство двух лесопарков объявили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 18:26 Конкурс на благоустройство двух лесопарков объявили в Подмосковье

Читать 360tv в

Две закупки на благоустройство лесопарков в городском округе Химки и Ленинском городском округе объявлены в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

На портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ), а также в единой информационной системе в сфере закупок опубликована информация о проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по благоустройству двух лесопарков.

Реклама

В микрорайоне Клязьма — Старбеево городского округа Химки благоустроят лесопарк площадью 132 гектара. Первый этап работ пройдет в 2022-2023 годах. По плану проведут благоустройство, озеленение территории и установят малые архитектурные формы. Финансирование будет проходить за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Химки.

Реклама

После заключения контракта на благоустройство лесопарка в Ленинском городском округе, в Видновском участковом лесничестве проведут укладку покрытий сети дорог и тропинок, а также покрытий функциональных площадок. Кроме того, проведут установку деревянных настилов, павильонов, ограждений, малых архитектурных форм и озеленение. Финансирование будет организовано за счет средств бюджета региона и средств бюджета Ленинского городского округа.

Благоустройство лесопарков осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить работы планируют в 2023 году.