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Подмосковье

02 сентября 2022, 16:46

Новые мастерские появились в техникумах Люберец и Дмитрова

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Мастерские по разным профессиональным направлениям открыли в техникумах Люберец и Дмитрова. Там студенты смогут проходить практику без отрыва от учебы. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В Люберецком и Дмитровском техникумах открылись новые современные мастерские по направлениям: пилотирование беспилотников, электрооборудование летательных аппаратов, сельскохозяйственные биотехнологии и эксплуатация сельскохозяйственных машин», — рассказала вице-губернатор.

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Ирина Каклюгина добавила, что сентябрь станет важным месяцем для колледжей из-за старта проекта «Профессионалитет». Его участники будут осваивать профессии за короткие сроки, а затем получат возможность трудоустроиться.

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«Спрос у абитуриентов высокий — конкурс составил пять человек на место. Отбор прошли лучшие. Желаю участникам проекта успешного погружения в профессию», — добавила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил первых студентов нового медицинского вуза при МГИМО в Подмосковье.

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