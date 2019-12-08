Новые маршруты, свет и тротуары. В Ленинском округе обновят дорожную инфраструктуру

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик приехал в Ленинский городской округ на встречу с жителями, чтобы обсудить дорожно-транспортные вопросы и найти решение существующих проблем. Речь не только о реконструкции дорог и нехватке общественного транспорта, на загруженность также влияет и плотная застройка муниципалитета.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик встретился с жителями Ленинского городского округа, чтобы ответить на самые актуальные вопросы о нехватке транспорта и строительстве дорог. За последний год проблемы настолько обострились, что местные жители обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой разобраться. Тот поручил это министру.

Движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы запустили в Красногорске Подробнее

На встрече жители в первую очередь спросили, когда появятся новые маршруты и дополнительный транспорт, как скоро на улицах отремонтируют тротуары и решат проблему с пробками при выезде из жилых комплексов. Также горожан волновало отсутствие инфраструктуры и освещения.

Как рассказал министр, с января 2020 года в Московской области станет на 600 автобусов больше, часть дорог реконструируют и построят новые.

«Сегодня городской округ растет, активно развивается — больше 30 строительных площадок. У нас очень большой объем капиталовложений в дорожную сеть — 13 миллиардов рублей. Также понимаем необходимость синхронизации с работой метро и железной дороги. Необходимо увеличивать количество и класс автобусов, потому что население постоянно растет», — заявил Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Также министр отметил, что много вопросов есть и к застройщикам новых домов, которые сдают квартиры, но не завершают строительство инфраструктуры. Эти вопросы тоже нужно решать. Гержик пообещал, что подобные встречи будут продолжаться, а первые результаты работы появятся уже в скором времени.