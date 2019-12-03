Разрубить транспортный узел. Подмосковье готовится к строительству новых дорог

Московская область примет активное участие в строительстве ЦКАД и новой трассы «Москва-Казань». Сегодня на заседании правительства региона обсудили развитие дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Московская область ведет большую работу по строительству транспортной инфраструктуры. Так, 27 ноября открыли платную скоростную трассу М11 «Москва-Санкт-Петербург». Благодаря этой дороге значительно улучшилась транспортная ситуация в шести регионах, в том числе и в Московской области. Следующий этап — это участие в строительстве ЦКАД и новой трассы «Москва-Казань».

«У нас ведется большая работа по развитию дорожной инфраструктуры. Сдана трасса М11, которая получила название „Нева“, ведется очень серьезная работа по строительству ЦКАД. Также в рамках регионального бюджета мы сдаем очень важный объект — объезд Сергиева Посада. Я надеюсь, что это позволит вывести весь транзитный транспорт за пределы города», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Кроме этого, в прошлом месяце в Подмосковье уже открыли путепровод в Балашихе и мост через Клязьму в Щелкове. Также близится к завершению реконструкция Зенинского шоссе, и скоро будет готова развязка на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в Красногорске. По словам главы региона, большая работа ведется по реконструкции Путилковского шоссе, которое началось в этом году. А в ближайших планах у региона — строительство обхода Лобни и реконструкция Лобненского шоссе.

«В следующем году мы начинаем две большие работы: это Путилковского шоссе и строительство обхода Лобни и реконструкция Лобненского шоссе, поскольку Лобня у нас долгое время находилась в сложной ситуации», — отметил Воробьев.

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Также губернатор обратил внимание на строительство дорог в Ленинском городском округе. Он поручил решить проблему с общественным транспортом и новыми маршрутами.

«Новые микрорайоны сдаются, и нам очень важно своевременно запускать новые маршруты и не допускать очередей», — заключил губернатор.