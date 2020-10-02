Новые магазины Подмосковья обеспечили работой свыше 2 тысяч жителей с начала года
Больше всего магазинов открыли в Долгопрудном, Богородском округе, Ивантеевке, Истре, Одинцове и Электростали. Это помогло создать 2105 рабочих мест, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Открытие магазина — всегда дополнительный комфорт для жителей, отсутствие очередей и рабочие места рядом с домомАндрей Разин.
Он добавил, что магазины предлагают широкий выбор покупок. Для развития торговли в Подмосковье привлекли около девяти миллиардов рублей из внебюджетных средств.
«Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона», — отметил Андрей Разин.
Подмосковье продолжает восстанавливать экономику в условиях пандемии. В сентябре регион дал старт еще нескольким крупным предприятиям, а значит, появились новые рабочие места.