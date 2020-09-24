Работать рядом с домом. Новые предприятия Подмосковья смогут трудоустроить более 2000 человек

Московская область продолжает восстанавливать экономику после пандемии коронавируса. В сентябре в регионе заработало несколько крупных предприятий, а значит, появились и новые рабочие места. Подробнее об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Только за один месяц в Подмосковье открыли логистический центр Globus в Пушкино, завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий «Коломенское поле» в Подольске и комплекс «Мираторг» в Домодедове. Благодаря им в Подмосковье появилось более двух тысяч рабочих мест.

«Компания „Мираторг" построила шикарную и, я бы сказал, космическую фабрику по производству различной продукции. Это и хлеб, и бургеры, и напитки. В общем, это универсальное производство, которое оснащено самым современным оборудованием. И там работают наши жители — профессиональные и компетентные», — сказал Андрей Воробьев.

«Мираторг» — крупнейший инвестор в агропромышленном комплексе России. Новый комплекс в Домодедове занимается переработкой, хранением и выпуском мясной продукции. Одна из его сотрудниц — жительница микрорайона Белые Столбы Лилия Чентырева. Она руководит службой качества и отвечает за то, чтобы жителям поступала безопасная продукция.

«Я находилась в декретном отпуске и неожиданно получила предложение выйти работать на новый строящийся завод. Честно скажу, ни минуты не сомневалась, потому что завод находится рядом с домом. Не нужно ездить в Москву, тратить время. У меня есть возможность работать и проводить время с семьей», — поделилась Лилия Чентырева.

Ежегодно «Мираторг» сможет принимать 36 тысяч тонн продукции. В перспективе проект принесет бюджету области около 900 миллионов рублей.

«Там работают местные молодые ребята, которые обладают всеми необходимыми компетенциями. И колледж „Московия“, который находится в Домодедове, — оттуда ребята нарасхват», — добавил Андрей Воробьев.

Особые экономические зоны

В Подмосковье функционируют особые экономические зоны. Это специальные площадки для привлечения инвесторов в регион. Одна из таких находится в Дубне, где 18 компаний уже запустили собственное производство.

«У четырех компаний запуск уже в конце этого года, а остальные запланированы на 2021–2022 годы. Конечно, некоторые трудности наши компании испытывали в период пандемии, но в целом наши компании за счет поддержки региона и тех льгот, которые существуют, удержались и не остановились», — рассказал генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.

По его словам, на сегодняшний день все компании, которые планировали выйти на строительство, готовятся к запуску.

«Я очень надеюсь, что все те компании, которые мы приняли резидентами, успешно завершат стройку и запустятся. Для нас это очень важно», — отметил Андрей Воробьев.

Еще один новый игрок на рынке — хлебозавод «Коломенское поле». Он находится в индустриальном парке «Коледино». Запуск производства позволит холдингу увеличить количество выпускаемой продукции почти в два раза. Почти 1,4 тысячи человек смогут устроиться на работу недалеко от дома.