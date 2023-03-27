Подмосковье 27 марта 2023, 17:58 Новые лыжные и беговые маршруты появятся в лесопарке в Химках Министерство благоустройства МО

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Работы по благоустройству лесопарка начались в Химках. За два года здесь обустроят места для отдыха и спорта, проложат новые пешеходные дорожки и построят лыжероллерную трассу.

«Химкинский лес имеет уникальную экосистему, его флора обширна и богата. Здесь растут ели, сосны, лиственницы, липы и другие растения. Поэтому территория требует особого бережного подхода», — подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Обновление будет вестись два года. С восточной стороны лесопарка обустроят главный вход с пунктом охраны и туалетами, рядом появится парковка. Для детей в парке создадут игровую площадку с освещением и большим разнообразием качель. Важными акцентами проекта станут освещенная лыжероллерная трасса и беговые дорожки с покрытием из природных материалов.

Новый навес сделают у источника Георгия Победоносца, а существующую зону отдыха у родника обновят. Возле водоема обустроят площадки отдыха с амфитеатром.

Благоустройство лесопарка завершится в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».