Новые котлы установили в Истринской котельной

Котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой пять тысяч жителей Истры, получила новое оборудование, в том числе котлы.

Истринцы жаловались на холод в квартирах. Проблема была в старой котельной, которая работает уже с 1968 года. Котлы требовали постоянных вложений на ремонт и поддержание работоспособности.

Сейчас здесь установили три новых котла, один из них уже запустили. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проверила ход работ.

Источник фото: телеканал «360»

Другие два котла подключат к началу отопительного сезона. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу насосного оборудования и обвязке котлов. Оборудование устанавливают современное, котлы будут работать в автоматическом режиме с учетом температуры воздуха на улице.

«Как температуру набрала, так она автоматически будет останавливаться. То есть пережигать не будет. Какую температуру здесь выставим на горелке так и будет работать. Плюс автоматика будет на контуре, которая будет подавать теплоноситель в сеть, что тоже исключит перетоп», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

Новое оборудование позволит улучшить качество теплоснабжения. А при возможной поломке проблем с деталями не будет, так как оборудование российского производства.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, котельная ранее была убыточной. Более трех миллионов рублей в год уходило на разницу между действующим тарифом и фактическим потреблением тепла. После выполнения работ котельная выйдет на безубыточный уровень.

«Модернизация котлов идет исключительно засчет инвестиционной составляющей нашего предприятия — ресурсника и будет окончена уже в первом квартале 23 года. Данная работа делается поэтапно. Не останавливая действующую котельную, мы модернизируем ее полностью», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Новые котлы значительно более мощные по сравнению со старыми. Так, здания на улицах Первомайская и Советская, а также школа имени Чехова, МФЦ и другие постройки будут наконец нормально обогреваться, что было невозможно из-за малой мощности старых котлов.

На прошлой неделе переселенцы из аварийного жилья Истры получили ключи от благоустроенных квартир. Их вручила глава городского округа Татьяна Витушева.