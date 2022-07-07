Переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от квартир в Истре

Ключи от благоустроенных квартир переселенцам из аварийного жилья вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Расселение ветхого аварийного жилья — мы понимаем, что это приоритетное направление. И оставлять даже на какое-то время мы не имели права, поэтому мы подключили к этой работе наших инвесторов, застройщиков, которые работают у нас на территории, и в рамках вот этих инвестсоглашений забираем у них жилье под расселение для наших жителей», — отметила глава г.о. Истра Татьяна Витушева.

Одни из новоселов получили трехкомнатную квартиру. Электричество и вода тут уже есть. Ольге с супругом остнется только обставить комнаты мебелью. Семья не ожидала, что расселение произойдет так быстро.

«Нам позвонили и объяснили — такая вот ситуация, ищем для вас жилье, предложили несколько вариантов, и потом через месяц где-то пригласили в администрацию за ключами, все очень быстро», — рассказал новосел Юрий Тимощенко.

В ближайшее время в новую квартиру переедет семья не только Ольги с родными, но и еще три семьи. Их расселили из аварийного жилья из Снегирей и Дедовска. Всего на территории Истринского округа в этом году запланировано расселить 16 семей, а это 45 человек.

Ранее Владимир Локтев сообщил губернатору Андрею Воробьеву, что программу переселения аварийного жилья планируют полностью завершить до конца 2023 года.