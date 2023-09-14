14 сентября 2023, 10:33
Новые котельные построят к отопительному сезону на месте случившегося летом взрыва в Сергиевом Посаде
Две электрические подстанции построят для питания новых модельных котельных в Сергиевом Посаде. Их возведут для обеспечения теплом жителей домов вблизи Загорского оптико-механического завода, где ранее произошел взрыв.
Сейчас дома вблизи места происшествия обеспечивают горячей водой по временной схеме. До начала отопительного сезона планируют построить блочно-модульные котельные и две подстанции. Работы планируют завершить к концу сентября.
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Взрыв произошел 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе. Здание котельной на его территории сильно пострадало.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Сергиев Посад
Взрыв в Сергиевом Посаде
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