Подмосковье 14 сентября 2023, 10:33 Новые котельные построят к отопительному сезону на месте случившегося летом взрыва в Сергиевом Посаде Мособлэнерго

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Две электрические подстанции построят для питания новых модельных котельных в Сергиевом Посаде. Их возведут для обеспечения теплом жителей домов вблизи Загорского оптико-механического завода, где ранее произошел взрыв.

Сейчас дома вблизи места происшествия обеспечивают горячей водой по временной схеме. До начала отопительного сезона планируют построить блочно-модульные котельные и две подстанции. Работы планируют завершить к концу сентября.

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Взрыв произошел 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе. Здание котельной на его территории сильно пострадало.

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