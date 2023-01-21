Подмосковье 21 января 2023, 18:13 Новые котельные обеспечат теплом и горячей водой 2,3 тысячи жителей Орехово-Зуева в 2023 году

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В Орехово-Зуевском округе в 2023 году планируют построить шесть блочно-модульных котельных, а также провести масштабную работу по модернизации действующих теплосетей и котельных. Об этом рассказали в Минэнерго Подмосковья.

Новые блочно-модульные котельные построят в Ликино-Дулеве на улице Коммунистической и в районе Лиаз, в поселках Мисцево и Верея, деревне Запутное и селе Хотеичи. Они обеспечат теплом и горячей водой порядка 2,3 тысячи жителей округа.

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Также в рамках инвестпрограммы планируется строительство и реконструкция теплосетей в Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве, в деревнях Давыдово и Соболево. В 2023 году запланирована реконструкция котельной № 3 в Ликино-Дулеве и модернизация двух котельных в Орехово-Зуеве — «Полянская» и «Карболит». Это улучшит качество теплоснабжения для 4,5 тысячи жителей округа.

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Как уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин, на модернизацию системы теплоснабжения в Орехово-Зуеве в текущем году планируется потратить свыше 1,4 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Солнечногорске в 2023 году появятся четыре новые котельные.

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