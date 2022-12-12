Подмосковье 12 декабря 2022, 19:19 Андрей Воробьев заявил, что в сентябре 2023 года в Солнечногорске запустят четыре новые котельные Губернатор Подмосковья Воробьев призвал не допускать аварий на котельных РИА «Новости»

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Четыре новые котельные заработают в Солнечногорске Московской области в сентябре 2023 года. Появление объектов теплоснабжения в деревнях Ложки (на улице Центральной и в микрорайоне «Военный городок») и Пешки, а также в поселке Майдарово поможет снять нагрузку с уже действующих котельных. Об этом стало известно во время еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов.

«Неделю назад было аномально холодно, и ряд территорий, в частности два населенных пункта городского округа Солнечногорск, оказались в сложной ситуации. Также по мониторингу, который я получаю, вижу, что проблемы были и в Пущино, и в Щелково», — заметил губернатор Воробьев.

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Жители деревни Ложки во время рабочего визита Андрея Воробьева рассказали, что из-за поломки котельной перебои с теплом наблюдались в 10 многоэтажках и в детском саду № 9. Компания «Газпром Теплоэнерго», с которой заключено концессионное соглашение, отремонтировала теплообменники, установила более мощные насосы, промыла систему отопления в детсаду. Все это позволило поднять давление и исправить ситуацию.

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«Мы очень благодарны: в квартирах уже достаточно тепло, комфортно. Буквально в субботу я шла возле подстанции, там работала бригада. Было очень приятно, что так быстро отреагировали», — поделилась жительница деревни Ложки Валентина Брезгинова.

Не допустить аварий

В солнечногорском поселке Майдарово для решения проблемы с теплоснабжением восстановили поврежденный участок теплосети и установили резервную блочно-модульную котельную. Котельные в Ложках и Майдарово начнут ремонтировать уже в декабре. Специалисты приведут в порядок теплообменное оборудование и отремонтируют котлы до 1 августа 2023 года.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активную позицию, извинился перед ними за неудобства и подчеркнул, что важная задача — «больше не допустить аварий».

Глава региона напомнил, что на 17 территориях Подмосковья реализуют масштабную программу модернизации котельных, и заявил, что до ее завершения важно «не допустить эксцессов». Андрей Воробьев выразил надежду на то, что профильное министерство и главы городских округов внимательно сопровождают эту работу.

РИА «Новости»

Температура в норме

Министр энергетики региона Александр Самарин доложил, что котельная в микрорайоне Бахчиванджи Щелково находится в ведении Минобороны. В устранении неполадок помогают сотрудники местного водоканала и теплосети Мытищинская. Там идут работы по замене теплосети, также заканчивается строительство котельной на улице Беляева и строится теплотрасса, которая в следующем году позволит переключить жилые дома и социальные объекты на новую котельную.

«В Пущино мы проверили температуру теплоносителя в здании гимназии — она в нормативных параметрах. При этом увидели, что внутри инженерные сети гимназии просто разбалансированы. В ручном режиме систему отрегулировали, и сейчас температурный режим в норме», — добавил Самарин.

Всего в Московской области действуют 15 концессионных соглашений по системам теплоснабжения и ГВС, общий объем инвестиций — 93 миллиарда рублей. На стадии проработки находятся концессии на водоснабжение и водоотведение на 10 миллиардов. В рамках соглашений модернизацию коммунальных сетей проведут для 500 тысяч жителей Подмосковья.