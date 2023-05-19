Подмосковье 19 мая 2023, 15:42 Новые концерты музыкального марафона «На одной волне» пройдут в Подмосковье 20 и 21 мая АНО «МосОблПарк»

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Музыкальный марафон «На одной волне» продолжается в Московской области. Так, 20 и 21 мая пройдут концерты в парках Ногинска, Клина, Зарайска, Котельников, Рузы, Луховиц, Наро-Фоминска, Краснознаменска, Чехова и Можайска.

Гостей мероприятия ждут живой звук и выступления талантливых музыкантов. Концерты организованы в рамках реализации специальных областных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды губернатора и АНО «МосОблПарк».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут новые фестивали, концерты, мастер-классы и экскурсии. Мероприятия организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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