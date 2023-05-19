19 мая 2023, 15:42
Новые концерты музыкального марафона «На одной волне» пройдут в Подмосковье 20 и 21 мая
Музыкальный марафон «На одной волне» продолжается в Московской области. Так, 20 и 21 мая пройдут концерты в парках Ногинска, Клина, Зарайска, Котельников, Рузы, Луховиц, Наро-Фоминска, Краснознаменска, Чехова и Можайска.
Гостей мероприятия ждут живой звук и выступления талантливых музыкантов. Концерты организованы в рамках реализации специальных областных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды губернатора и АНО «МосОблПарк».
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут новые фестивали, концерты, мастер-классы и экскурсии. Мероприятия организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Фестивали
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