Новые катки с горячим питанием и раздевалками откроют в 4 городах Подмосковья к концу года

Четыре новых катка откроют в Подмосковье к концу года. Они будут современными и удобными — с теплыми раздевалками, туалетами, камерами хранения и услугами по заточке коньков.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Он отметил, что жители смогут не только покататься, но и заняться спортом.

Это большие катки, где можно играть в хоккей. И единовременно смогут находиться, кататься 150 человек Михаил Хайкин.

Новыми площадками для катков станут Центральная площадь Домодедова, парк Малевича в Одинцове, парки «Питомник» в Серпухове и «Наташинские пруды» в Люберцах.

Рядом с катками появятся павильоны с горячими напитками и питанием. Сделают профессиональное освещение, установят звуковое оборудование.

Каждый каток оформят в уникальном стиле проекта «Зима в Подмосковье».