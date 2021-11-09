Новые катки с горячим питанием и раздевалками откроют в 4 городах Подмосковья к концу года
Новые катки с теплыми раздевалками откроют в Подмосковье к концу 2021 года
Четыре новых катка откроют в Подмосковье к концу года. Они будут современными и удобными — с теплыми раздевалками, туалетами, камерами хранения и услугами по заточке коньков.
Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Он отметил, что жители смогут не только покататься, но и заняться спортом.
Это большие катки, где можно играть в хоккей. И единовременно смогут находиться, кататься 150 человек
Новыми площадками для катков станут Центральная площадь Домодедова, парк Малевича в Одинцове, парки «Питомник» в Серпухове и «Наташинские пруды» в Люберцах.
Рядом с катками появятся павильоны с горячими напитками и питанием. Сделают профессиональное освещение, установят звуковое оборудование.
Каждый каток оформят в уникальном стиле проекта «Зима в Подмосковье».