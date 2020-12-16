Захарова, Майданов и Костюшкин открыли центральный каток в Солнечногорске

Центральный каток открыли в Солнечногорске. Первыми на лед встали дипломат Мария Захарова, звезды эстрады Денис Майданов и Станислав Костюшкин. Вблизи одного из самых любимых мест отдыха жителей округа украсили главную елку, а прямо над ней зажгли тысячи огоньков.

Источник фото: пресс-служба администрации Солнечногорска

Именитые гости прокатились вместе с главой городского округа Владимиром Слепцовым. О своих впечатлениях рассказал певец Станислав Костюшкин.

Лед шикарный! Конечно, я еще тот фигурист. Но как же круто! Мы иногда зимой, где-то в январе, после праздников семьей выбираемся на ВДНХ. Правда, там столько народа, что на этот раз все-таки приедем сюда — в Солнечногорск Станислав Костюшкин.

Гостей ждали и в солнечногорской резиденции Деда Мороза. Их встретили Снегурочка и ребята социально-реабилитационного центра «Незабудка». У этих детей есть родители, но под Новый год ребята остались без подарков. Например, их родственники в больнице, потеряли работу или срадают от алкоголизма.

Перевоплотившись в волшебников, именитые гости устроили подопечным центра сюрприз и поздравили их с наступающими праздниками, вручив подарки.

Но на этом добрые дела не закончились. Супермаркет стал еще одной точкой маршрута. Там гости Солнечногорска наполнили продуктами «Добрые корзины» на входе. Их размещают для нуждающихся.

Каждый из знаменитостей выбрал свою тактику закупок. Так, Мария Захарова оказалась хозяйкой с большим опытом — она рассказала рецепт любимого и, кстати, бюджетного салата из риса и рыбных консервов.

На эти ингредиенты Мария Захарова и сделала упор. Но еще в корзину отправились макароны, крупы, тушенка, селедка и не только.

Хрен, горчица — ребята, без нее никуда. Хрен, кстати говоря, разный беру. Очень люблю со свеклой. Горчицу, сразу могу сказать, я люблю нашу, которая забористая Мария Захарова.

После супермаркета гости посетили культурно-досуговый центр «Тимоново». Его уже капитально отремонтировали. Делегация прогулялась по помещениям, заглянула и в новый концертный зал. Певец Денис Майданов дал свою оценку.

Здесь хорошая акустика, хорошие новые ряды, очень хорошая вместимость. Я с удовольствием готов приехать с концертом в такой зал Денис Майданов.

Зал рассчитан на 425 мест. Сразу оттуда гости отправились на набережную озера Сенеж — жемчужины Подмосковья. Там они прогулялись вместе с главой округа и сделали фотографии на фоне достопримечательностей.

В Подмосковье уже открыли первые новогодние ярмарки. Они проработают в регионе вплоть до 31 декабря. А вот прокатиться на коньках можно будет на 184 площадках. Мы уже рассказали про самые большие из них.