Подмосковье 20 февраля 2024, 10:32 Новые кабинеты для рентгена появились в четырех медцентрах Воскресенска с 2022 года Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Рентген-кабинеты обновили в учреждениях здравоохранения Воскресенска за два года. Так, новое оборудование для исследований установили в поликлинике № 5 в микрорайоне Цемгигант и в стационаре на Гражданской улице в Воскресенске, а также в поликлинике № 6 в городе Белоозерский. Кроме того, в поликлинике на Московской улице появился современный маммограф.

Сегодня медучреждения округа оснащены современными аппаратами КТ и рентгенографии, хирургической рентгеновской системой, аппаратами для диагностики патологий свертывающей системы крови и оценки тромбообразования, маммографом и ангиографом.

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Новое оборудование дает меньшую лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал при высоком качестве снимков. Последнее повышает качество диагностики для выявления патологий на ранних стадиях. Кроме того, снимки хранятся в цифровом виде и доступны всем специалистам медучреждений.

С начала 2024 году проведено почти пять тысяч исследований с помощью компьютерной томографии, при этом из них почти тысяча с контрастом. На рентген-аппаратах проведено более 20 тысяч исследований и сделано более 22 тысяч снимков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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