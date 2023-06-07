Подмосковье 07 июня 2023, 12:01 Новые импортозамещающие проекты в Подмосковье создадут 16 тысяч рабочих мест

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Представители Мининвеста Московской области сопровождают сейчас 166 импортозамещающих проектов, общий объем инвестиций которых превышает 135 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в Подмосковье около 16 тысяч рабочих мест. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«В рамках реализации этих проектов будет построено 85 новых производств, в рамках еще 81 проекта будут расширены или модернизированы действующие площади», — отметила Зиновьева.

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По ее словам, за год в Московской области реализуют 50 проектов, 18 из которых уже завершены. Инвесторы разрабатывают проекты в разных отраслях промышленности: от машиностроения до фармацевтики. В машиностроении и металлургии заявлено 35 проектов, включая компанию «Турбокомплект», которая будет производить турбокомпрессоры в Протвине.

В сфере фармацевтики и производства медоборудования реализуется свыше десяти проектов импортозамещения. Кроме того, примерно по 25 импортозамещающих проектов заявлено в производстве строительных материалов и в пищевой промышленности, более 30 — в химической отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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