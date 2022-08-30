Новые хранилища для картофеля откроют в Егорьевске в начале 2023 года

Сельскохозяйственное предприятие в Егорьевске приступило к реконструкции двух зданий картофелехранилища и цеха переработки картофеля. Минсельхозпрод Подмосковья оказал содействие ООО «Развитие» в получении льготного инвесткредитования, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инвестиции в этот проект составят около 300 миллионов рублей, из которых 30% — собственные средства предприятия. Если все работы будут выполнены в срок, отремонтированные здания сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. По прогнозам компании, урожай картофеля в этом году составит около 3812 тонн. Для сравнения — в прошлом году было собрано 2294 тонны», — сообщил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Мощность предприятия составит 4400 тонн, здесь будет создано до 5 новых рабочих мест.

ООО «Развитие» занимается выращиванием зерновых и технических сельскохозяйственных культур с 2015 года, с 2020 года к списку добавился еще и картофель. В собственности предприятия более 1147 гектара сельскохозяйственных земель, еще 682,5 гектара — в аренде. Также предприятию принадлежит 4574 м² производственных помещений и тепличный комплекс площадью 300 м².

В 2021 году компания собрала хороший урожай зерновых — 805 тонн продовольственной пшеницы 3-го класса и 813 тонн тонн продовольственной ржи 1-го класса. Выручка предприятия составила более 74 миллионов рублей.

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