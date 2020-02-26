Более 300 км подмосковных дорог станут светлее в этом году

Свыше 300 километров новых линий наружного освещения построят на подмосковных дорогах в этом году. Это повысит уровень безопасности движения в темное время суток. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«В этом году на региональной сети линии освещения построят более чем на 290 участках в 35 муниципальных образованиях — это свыше 300 километров. Адресный перечень объектов сформирован по итогам обследования автомобильных дорог, а также на основании данных ГИБДД региона», — уточнил Гержик.

Он добавил, что сначала освещение появится на аварийно опасных участках, где были ДТП с погибшими.

Больше всего фонарей установят в Дмитровском округе — в муниципалитете появится свыше 40 километров линий освещения.

Более 29 километров линий освещения построят на региональных дорогах в Егорьевске и чуть меньше — 28,9 километра — в Щелкове.

Фонари установят и на участках вылетных магистралей Московской области: Носовихинском шоссе в городских округах Балашиха, Богородский, Электросталь; Волоколамском шоссе в Истринском и Волоколамском округах; Егорьевском шоссе в округе Егорьевск; Можайском шоссе в Можайске и Одинцове.

Решение, где установить фонари, принимали жители региона. В прошлом году на портале «Добродел» прошло голосование по включению дополнительных участков по освещению в программу работ на региональных автодорогах. Свои голоса оставили 16 тысяч человек.

Освещение дорог проходит в рамках реализации указа президента РФ по снижению смертности от ДТП в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего 860 километров линий освещения вдоль региональных дорог построили с 2016 по 2019 год.

Посмотреть программу строительства на 2020-й можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.