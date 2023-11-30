Подмосковье 30 ноября 2023, 09:02 Новые дорожные знаки установили на четырех улицах в Реутове Пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Время действия» установили на улицах Реутова. Это должно помочь разгрузить парковки вдоль дорог и облегчить уборку снега для коммунальщиков.

Теперь нельзя оставлять машину на обочине на Садовом проезде и на улице Некрасова по вторникам с 9:00 до 17:00, а также по средам на улице Кирова и по пятницам на улице имени Академика Челомея.

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«Новые дорожные знаки установлены для проведения более качественной и системной уборки. Дорожные службы могут теперь спланировать работы по уборке парковочных территорий от снега и его вывозу. Прошу каждого жителя города обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет сделать Реутов чище и, конечно же, безопаснее», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Сейчас уборка снега в округе ведется в штатном режиме: ситуация после снежного циклона, который прошел в минувшие выходные, стабилизировалась.

«Всего было привлечено 72 единицы техники и свыше 200 дворников. Задействован был весь автотранспорт, который был представлен на осмотре техники в октябре в рамках готовности служб к зимнему периоду. Тогда для проверки были представлены техника, сотрудники, инвентарь, а также документы, подтверждающие наличие материала для зимней уборки», — добавили в пресс-службе Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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