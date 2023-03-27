Подмосковье 27 марта 2023, 12:50 Новые дома поставили на кадастровый учет в пяти городских округах Подмосковья за неделю Сайт http://жк-союзный.рф/

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За неделю в Подмосковье на кадастровый учет поставили четыре жилых дома и 2️7️ таунхаусов в пяти округах. Больше всего объектов получили кадастровый номер в Истре в ЖК «Кембридж».

Кроме того, за неделю на кадастровый учет поставили дом на 1064 квартиры в ЖК «Пехра» в Балашихе, МКД на 718 квартир в ЖК «Союзный» в Одинцове и дом на 132 квартиры в ЖК «Лесобережный» в Красногорске.

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Присвоение дому кадастрового номера дает жителям возможность оформить право собственности на квартиру, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в сады и школы, а также прикрепиться к поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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