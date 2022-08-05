Новые детские площадки открыли в Ногинске Богородского округа

В Ногинске в Богородском округе торжественно открыли несколько новых площадок. Теперь жители домов на улице Мирной и Доможировской могут не переживать за то, как будут проводить время их дети. Там появились две новые зоны для игр, которые выглядят очень ярко и красочно. На территории установили качели-гнездо, горки, детские домики и скамейки.

«Вы видите, что Богородский округ, Ногинск, — он благоустраивается день от то дня. Нас ждет еще много радостных событий до дня нашего дня Богородского округа», — рассказал председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

В это воскресенье откроют еще одну игровую площадку в рамках празднования дней деревень и улиц в Молзино. Всего до конца года планируется оборудовать еще шесть детских игровых площадок в Богородском округе. Благоустройство идет в рамках губернаторской программы.

Ранее стало известно, что новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го. Об этом на строительной площадке рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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