Подмосковье 19 мая 2023, 15:20 Новые автозаправки открыли на трассе М-5 в Коломне Засйтрощик ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили об открытии двух новых АЗС в городском округе Коломна. Заправки появились на трассе М-5 вблизи деревни Санино.

Комплексы построила компания «Татнефть-АЗС-Запад». Размер инвестиций составил 205 миллионов рублей.

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Заправки расположены на трассе зеркально, по обеим сторонам дороги. Здесь предлагают четыре вида топлива, к услугам водителей магазины и кафе. Удобное расположение со съездом на Новорязанское шоссе позволит водителям в нужный момент пополнить запас бензина и перекусить перед дальней поездкой. На АЗС создано 30 рабочих мест.

Подмосковный Центр содействия строительству сопровождал проект и помог инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.