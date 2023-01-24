Подмосковье 24 января 2023, 18:32 Новые автобусы вышли на маршруты в Сергиевом Посаде

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Компания «Мострансавто» выпустила девять новых автобусов ЛиАЗ среднего класса на маршруты № 38, 22, 46, 23, 31 и 9 в Сергиевом Посаде. Обновление пассажирского автопарка должно сделать перевозки более комфортными для жителей.

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«При поддержке правительства Подмосковья в нашем округе началось обновление подвижного состава „Мострансавто“. Уже пришли первые автобусы, которые позволяют улучшить качество перевозок», — говорит начальник отдела транспорта и связи администрации Сергиево-Посадского округа Дмитрий Карушин.

Каждый из девяти новых автобусов рассчитан на 79 пассажиров. В салоне 23 посадочных места и одно — для инвалидов. Внутри есть система видеонаблюдения, терминалы для безналичной оплаты, USB-порты для зарядки телефонов.

«Пассажиры сразу заметили, что автобус новый. Всем все нравится. Только положительные эмоции», — говорит водитель на маршруте № 22.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заметил, что жители Московской области не должны зависеть от одного перевозчика. Он поручил привести в регион другую сильную компанию, работающую в сфере общественного транспорта.

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