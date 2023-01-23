Подмосковье 23 января 2023, 14:53 Губернатор Воробьев поручил пригласить в Подмосковье сильного перевозчика Губернатор Подмосковья Воробьев: пассажиры не должны зависеть от одного перевозчика Телеканал «360»

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Жители Московской области не должны зависеть от одного перевозчика. В регион нужно привести другую сильную компанию, работающую в сфере общественного транспорта, заявил губернатор Андрей Воробьев первому заместителю министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Алексею Бирюкову на совещании.

«Смотрите, какие еще есть в стране сильные перевозчики. Приглашайте еще. Почему мы должны зависеть от какого-то одного перевозчика? Подумайте, нужно ввести сильную фигуру какую-то. У нас должна динамика быть заметная», — подчеркнул глава региона.

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Поводом для замечания стал доклад Алексея Бирюкова о жалобах жителей в соцсетях: по общественному транспорту за неделю поступило 1,7 тысячи обращений, и это немного больше, чем неделей ранее. Жалобы отмечаются в Химках, Наро-Фоминске, Лыткарине, причем большинство замечаний касается перевозчика «Альфа Грант». Бирюков отметил, что Минтрансу нужно вместе с главами разобрать маршруты этого перевозчика для исправления ситуации.

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«Тему по автобусам мы, к сожалению, часто обсуждаем в этом году. Хотелось бы пореже. Скажите, те недобросовестные перевозчики, которые систематически нам пудрят мозги, — можно как-то им порекомендовать в другом месте работать? Или мы будем вот так вот чихать постоянно?» — резко отреагировал Андрей Воробьев.

Зампред правительства Анна Кротова сообщила, что с перевозчиками уже провели «ряд встреч», начав с Лобни, разобрали маршруты и дали время на устранение замечаний. Если этого не произойдет, перевозчик лишится маршрута. Анна Кротова добавила, что эта работа будет длиться поэтапно. В ответ на это губернатор и поручил подумать о привлечении новых сильных перевозчиков.