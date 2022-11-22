Подмосковье 22 ноября 2022, 09:20 Новую заправку открыли на 62-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорске

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Автозаправочная станция появилась на 62-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорске. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию от Минжилполитики Подмосковья.

Площадь объекта составила 517 квадратных метров. На территории разместили кассу, кафе и магазин, чтобы посетители могли не только заправиться, но и отдохнуть и перекусить. В проект вложили около 80 миллионов рублей.

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